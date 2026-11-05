AL MINUTO: Kevyn “Bicolor” Contreras gana el Huevo Dorado y así podría cambiar la nominación de La Granja VIP

En La Granja VIP, después de La Asamblea, se vivieron fuertes discusiones, además de nominar a uno de los Granjeros a la Tabla de Nominados. Sin embargo, casi al final de la velada, Kevyn "Bicolor" Contreras se destacó por ganar el Huevo Dorado, obteniendo el poder de sacar a Fernando Lozada de la Tabla de Nominados para meter a Natalia Alcocer, el cual podría cambiar toda la jugada dentro del reality.

¿Qué Granjero ganó el Huevo Dorado de la semana 8?

La semana pasada, después de La Asamblea de La Granja VIP, Mario "Mono" Osuna fue el Granjero que obtuvo el poder del Huevo Dorado, ya que se destacó por sus replicas frente a los Granjeros que lo nominaron.

Aunque en un inicio celebró al tener el gran poder, todo dio un giro inesperado, ya que tenía la posibilidad de colocar a un Granjero nominado directamente al Juego de Salvación, pero los Granjeros que estaban en la Tabla de Nominados formaban parte de Los Disfuncionales, por lo que no podría beneficiar a su equipo.

Ante la noticia, Los Disfuncionales (Niurka y Rafa) no tardaron en empezar a burlarse frente a él y generando todo tipo de comentarios sobre el tema. Al final el Granjero se encargó de seleccionar a Rafael Mercadante.

¿Quiénes siguen en La Granja VIP?

Tras la salida de Pablo Montero en la Semana 8 de La Granja VIP, los Granjeros que siguen en el reality son los siguientes:



Ivonne Montero

Kevyn "Bicolor" Contreras

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

Niurka Marcos

Daniela "Bebeshita"

Natalia Alcocer

Manelyk González

Mario "Mono" Osuna

Julio Camejo

Quienes formen parte de la Tabla de Nominados, aún tienen posibilidad de salvarse, ya que podrían lograrlo en el Jueves de Salvación después de la dinámica de "Echar Tierra" o durante el Viernes de Traición, en especial cuando estamos en la semana de los Deseos, donde todo movimiento podría cambiar la estrategia entre los Granjeros. Así que no te pierdas los demás días dentro de La Gala, ya que podría pasar de todo dentro del reality, donde las estrategias y rivalidades se hacen más visibles.