“No se ve un gramo de arrepentimiento":Críticos de La Granja VIP reaccionan con FUERTES comentarios ante la expulsión de Mónica Escobedo
El panel de críticos emitió fuertes opiniones sobre la expulsión de Mónica Escobedo, esto luego de cometer una delicada infracción dentro de La Granja VIP.
Críticos como Ferka, Linet Puente, Rey Grupero y Aldredo Adame reaccionaron a la expulsión de Mónica Escobedo diciendo que ella no parecía lamentarse de sus actos. Por otro lado, Linet Puente expresó que dentro de ella había una herida ya que nunca pudo pertencer a un grupo.