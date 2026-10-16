¡Una alianza INQUEBRANTABLE! Mario “Mono” Osuna habla con Azalia Ojeda para que se salvado en el Viernes de Traición en La Granja VIP
¡Trabajo en equipo! En el Viernes de Traición de La Granja VIP, Mario “Mono” Osuna pide ser salvado por Azalia Ojeda; revive lo que dijo el Granjero
Azalia Ojeda en La Granja VIP, recibe la promesa de Mario “Mono” Osuna, pero ante los comentarios de ambos Granjeros dan a conocer cuál fue la decisión final entre ellos, aclarando que hay una gran alianza entre ellos, fortaleciendo la estrategia de “La Resistencia”.