¿Cumplió la MISIÓN? Daniela “Bebeshita” descubrirá cuánto dinero logró juntar para el presupuesto semanal de La Granja VIP

Anteriormente, Adal Ramones le propuso una misión a “Bebeshita”, con la finalidad de obtener más dinero para el presupuesto semanal de La Granja VIP, una gran forma de remediar la multa que generó para los Granjeros al alimentar a Kevyn “Bicolor” Contreras a escondidas. Después de todo, la Granjera fue sorprendida al conseguir casi todo lo de la lista.