¿Cumplió la MISIÓN? Daniela “Bebeshita” descubrirá cuánto dinero logró juntar para el presupuesto semanal de La Granja VIP
Daniela “Bebeshita” descubrirá cuánto dinero recaudó al cumplir con la misión que le dejó Adal Ramones, una difícil labor que cumplió en La Granja VIP
Anteriormente, Adal Ramones le propuso una misión a “Bebeshita”, con la finalidad de obtener más dinero para el presupuesto semanal de La Granja VIP, una gran forma de remediar la multa que generó para los Granjeros al alimentar a Kevyn “Bicolor” Contreras a escondidas. Después de todo, la Granjera fue sorprendida al conseguir casi todo lo de la lista.