¡Carambola de nominados en La Granja VIP! Ante el viernes de Traición la decisión de Azalia Ojeda es modificada de último minuto por la decisión de “Copetes”
Azalia Ojeda ya tenía una decisión definitiva al escoger al Granjero que iba a traicionar, pero todo llegó ante la presencia de “Copetes” en La Granja VIP
Azalia Ojeda ya tenía una decisión, pero el pico de “Copetes” cambio todo al sacar el papelito con la leyenda de “Traición Doble”, situación que aumentaba el número de Granjeros en la Tabla de Nominados en La Granja VIP. Revive el intenso momento.