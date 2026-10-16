Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Carambola de nominados en La Granja VIP! Ante el viernes de Traición la decisión de Azalia Ojeda es modificada de último minuto por la decisión de “Copetes”

Azalia Ojeda ya tenía una decisión definitiva al escoger al Granjero que iba a traicionar, pero todo llegó ante la presencia de “Copetes” en La Granja VIP

Azalia Ojeda ya tenía una decisión, pero el pico de “Copetes” cambio todo al sacar el papelito con la leyenda de “Traición Doble”, situación que aumentaba el número de Granjeros en la Tabla de Nominados en La Granja VIP. Revive el intenso momento.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP 2026: La Traición La Granja VIP: La Gala

Videos