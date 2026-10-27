La Granja VIP: Hora límite para VOTAR HOY y mandar a un Granjero o Peón al Duelo de Nominación en la semana 8 del reality

Es oficial, hoy es el último día para que el público emita su voto y mande a un Peón o Granjero al Duelo de Nominación en la semana 8 de la competencia. La hora límite para hacerlo será en cuanto Adal Ramones lo indique durante la Gala de este martes, misma que puedes ver mediante nuestro sitio web, completamente gratis o bien, desde la señal abierta de Azteca UNO.

¿Cómo votar para mandar a un Peón o Granjero al Duelo de Nominación en La Granja VIP?

Realizar este proceso es sumamente sencillo, rápido y gratuito. Solo deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y Peones a los que puedes mandar al Duelo de Nominación. Por otro lado también puedes ingresar a la sección de votos dando CLICK AQUÍ de forma directa.

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¿En qué consiste el Duelo de Nominación de La Granja VIP?

Todos los martes en La Granja VIP se lleva a cabo “El Duelo” en donde dos Granjeros, los cuáles son elegidos mediante dos factores; uno lo elige el Capataz; que en esta semana 8 es “La Bebeshita” y el otro el elegido mediante la votación del público. Una vez que se lleva a cabo la elección, ambos rivales se enfrentan en un duelo que pone a prueba sus habilidades y destrezas físicas así como mentales, esto tomando en cuenta que el reloj es un factor determinante ya que la rapidez es fundamental. La dinámica, la cual se lleva a cabo completamente en vivo durante la Gala, es explicada a detalle por la Conductora Kristal Silva, quién narra en tiempo real las acciones que los Granjeros llevan a cabo en la competencia.

Ahora bien, la persona que gane automáticamente se salva de pertenecer a la Tabla de Nominación de la semana mientras que el Granjero o Granjera (o Peón) que pierda queda en riesgo de abandonar la competencia al quedar nominado.