OFICIAL: Daniela Alexis “Bebeshita” es la CAPATAZ de La Granja VIP para la semana 8, y estos serán sus PRIVILEGIOS y obligaciones

Es oficial, Daniela Alexis "Bebeshita" se convierte en Capataz de la semana 8 de La Granja VIP, siendo la primer mujer del reality, esto luego de ganar el juego durante la Gala de este lunes 26 de octubre. Este puesto definitivamente es uno de los más deseados por todos los Granjeros debido a los privilegios que conlleva tener este rol, sin embargo, también se deben asumir responsabilidades, de las que a continuación te hablamos.

¿Cuáles son los privilegios y obligaciones de un Capataz en La Granja VIP?

Sin duda alguna uno de los puestos más deseados de La Granja VIP es el de Capataz debido a que este, una vez que es elegido obtiene inmunidad; es decir, no corre riesgo de salir de la competencia ya que no puede quedar nominado durante la semana. Por otro lado, cuenta con privilegios y comodidades ya que, a diferencia de los demás Granjeros y los Peones, tiene una habitación especial con diversas amenidades en donde tiene un gran descanso. Hasta el momento los Granjeros que han sido Capataz desde el inicio de La Granja VIP han sido Julio Camejo, Pascal Nadaud, Mario “Mono” Osuna, Kunno y Pablo Montero.

Ahora bien, a pesar de esto el Capataz también tiene obligaciones y responsabilidades como asignar tareas de limpieza y cuidado de los animales a los Granjeros además de que debe coordinar y establecer acuerdos para que la convivencia se lleve a cabo de la mejor manera. Por otro lado, recibe una evaluación sobre su papel como líder durante los días que fue Capataz. El domingo de eliminación es el encargado de decir quién fue el Peón de Oro, quién a su vez elige al “Peor Peón”.

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¿Quiénes son los Peones de la semana 8 de La Granja VIP?

A diferencia del puesto de Capataz, los Peones son aquellos que pierden todo tipo de comodidades y deben cumplir con las tareas más laboriosas de La Granja VIP. Durante la semana 8 los Peones son Kunno, Fernado Lozada, Mario "Mono" Osuna y Pablo Montero, esto luego de una votación por parte de los Granjeros y del público.

Durante esta octava semana los Peones deberán de cumplir con una serie de responsabilidades, que por ningún motivo pueden incumplir, estas son despertarse antes que todos sus compañeros para preparar el desayuno, ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Con la llegada de Tlacoyo, el perrito más querido de La Granja VIP, los Peones deben encargarse de que salga a hacer sus necesidades por las mañanas. Por otro lado, los Peones son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

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Además de esto los Peones pierden algunos privilegios, por ejemplo deben dormir en el Granero, utilizar baños distintos, limitarse a comer sólo ciertos alimentos, bañarse al aire libre. Si por alguna razón los Peones incumplen con sus obligaciones pueden tener sanciones graves como una baja en el presupuesto semanal, algo que sin dudas afecta a todos los Granjeros ya que no pueden hacer las compras necesarias.

