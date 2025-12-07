Eleazar Gómez define a su SIGUIENTE OBJETIVO para nominar en La Granja VIP: ¡entérate!

Eleazar Gómez discutió junto con su nuevo amigo Sergio Mayer Mori cuál podría ser el siguiente objetivo del Team Muro rumbo a la Gran Final de La Granja VIP: ¡todo apunta a que en la semana 9 dejarán en paz a las mujeres para lanzarse en contra de un poderoso rival!

¿Contra quién podría lanzarse el Team de Eleazar Gómez en la semana 9 de La Granja VIP?

La semana 8 estuvo dominada por una estrategia que buscaba golpear a Kim Shantal y a La Bea; ahora, Eleazar Gómez le reveló a Sergio Mayer Mori que para la siguiente semana él y Alfredo Adame se concentrarán en la eliminación de... ¡"El Patrón"!

"A ver, ¿en la próxima placa quién va? Yo la neta ya no le voy a volver a echar a esta niña (¿La Bea? ¿Kim?), ya la semana pasada le tocó y la neta nos vamos a ir por 'El Patrón'... ellas pues van a ir por nosotros", le confió Eleazar a Sergio Mayer Mori.

Alberto del Río "El Patrón" se consolidó como un rival de cuidado en La Granja VIP y uno de los miembros más importantes del Team Cacaraqueo que apoya a Kim Shantal en la planeación de estrategias, por lo que su eliminación suena como un objetivo obvio para el Muro... ¿pero lo conseguirán?

Mayer Mori, por su parte, recordó que son cada vez menos los granjeros que permanecen en la competencia y, por lo tanto, existe la posibilidad de que todos pisen la placa de nominación en algún momento de la competencia.

Con dinámicas como la Doble Traición y la nominación de un peón y un granjero en la Asamblea a punto de tener modificaciones, las cosas en La Granja VIP se pondrán más intensas: ¡ya es hora de decirle adiós a las matemáticas y comenzar a jugar duro!

