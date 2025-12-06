¡Adiós a la DOBLE TRAICIÓN en La Granja VIP! ¿Qué pasará a partir de la semana 9?

La Doble Traición de La Granja VIP , una de las dinámicas más explosivas de la competencia, se celebrará por última vez este viernes 05 de diciembre con Kim Shantal en la mira de todos los granjeros ya que es la portadora de este codiciado poder.

¿Qué pasará en La Granja VIP sin la Doble Traición?

En el arranque de la Gala de este viernes 05 de diciembre transmitida por Azteca UNO, la conductora Kristal Silva le puso fin a las especulaciones que surgieron en las últimas horas y confirmó que ahora sí habrá Doble Traición... ¡pero por última vez!

"¡Buenas noches a todos nuestros críticos! ¿Qué esperan de este ÚLTIMO Viernes de Doble Traición?", le preguntó Kristal a Linet Puente, Ferka, Rey Grupero y Flor Rubio. "¡Anótenle!", confirmó Adal Ramones.

La crítica Linet Puente se quedó con la boca abierta ante esta revelación y debió preguntar otra vez: "¿Ya no hay Doble Traición?", exclamó sorprendida. Fue en ese momento que Adal Ramones soltó un comentario que encendió las expectativas de todo el mundo... ¡tal vez haya otra dinámica inesperada para los granjeros restantes!

"No sé, en una de esas se nos ocurre otra cosa", dijo Adal Ramones de forma enigmática... ¡Kristal Silva comprobó que en La Granja VIP todo puede pasar!

Como ves, las semanas 9 y 10 de La Granja VIP ya no tendrán la Doble Traición, por lo que una de las opciones es que regrese el esquema de la Traición sencilla o que la producción implemente una nueva dinámica que promete poner de cabeza las estrategias de los participantes... ¡qué nervios!

