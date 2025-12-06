Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori pronostican quién SE VA de La Granja VIP... ¿será?
La Granja VIP: ¡Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori pronostican quién SE VA en la semana 8!
El posible eliminado de la semana 8 de La Granja VIP fue un importante tema de conversación entre los granjeros en este sabadito de relax... ¡en medio de la cruda y el frío, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori lanzaron sus pronósticos sobre lo que ocurrirá en la Gala de este Domingo 07 de diciembre!
¿Quién podría salir eliminado en la semana 8 de La Granja VIP?
Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori aprovecharon una pausa en la lluvia que cayó en las instalaciones de La Granja VIP este sábado y salieron a dar un paseo para relajarse y platicar sobre la próxima eliminación en el reality… ¡de acuerdo con los granjeros, Teo o La Bea son las celebridades con más probabilidades de salir!
"Híjole, sí creo que puede estar más entre ellos 2 (Teo y La Bea), no lo sé, también subir a La Bea en un viernes fue muy duro... y qué feo, porque lo hicieron muy mal (el Team Cacaraqueo)", consideró Fabiola.
Sergio, por otro lado, le explicó a Campomanes que decidió dejar a Teo nominado directamente hasta el domingo para dejarle a ella más oportunidades de ganar en el Duelo de Salvación que al final ganó Kim Shantal, considerada la "mente maestra" detrás del Team Cacaraqueo.
Con La Bea y Teo como los 2 miembros del Cacaraqueo que están en la tabla de nominados para la semana 8, la eliminación de alguno de ellos sin duda significaría un duro golpe para este Team; por otro lado, Sergio y Fabiola también están nominados... ¡la competencia es muy dura!
Con las votaciones aún abiertas en el siguiente enlace, tú tienes la última palabra sobre quién se queda o quién se va: ¡recuerda que tienes 10 votos diarios disponibles y puedes repartirlos entre uno o más granjeros nominados!
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN