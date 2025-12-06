Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori pronostican quién SE VA de La Granja VIP... ¿será?

El posible eliminado de la semana 8 de La Granja VIP fue un importante tema de conversación entre los granjeros en este sabadito de relax... ¡en medio de la cruda y el frío, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori lanzaron sus pronósticos sobre lo que ocurrirá en la Gala de este Domingo 07 de diciembre!

¿Quién podría salir eliminado en la semana 8 de La Granja VIP?

Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori aprovecharon una pausa en la lluvia que cayó en las instalaciones de La Granja VIP este sábado y salieron a dar un paseo para relajarse y platicar sobre la próxima eliminación en el reality… ¡de acuerdo con los granjeros, Teo o La Bea son las celebridades con más probabilidades de salir!

"Híjole, sí creo que puede estar más entre ellos 2 (Teo y La Bea), no lo sé, también subir a La Bea en un viernes fue muy duro... y qué feo, porque lo hicieron muy mal (el Team Cacaraqueo)", consideró Fabiola.

Sergio, por otro lado, le explicó a Campomanes que decidió dejar a Teo nominado directamente hasta el domingo para dejarle a ella más oportunidades de ganar en el Duelo de Salvación que al final ganó Kim Shantal , considerada la "mente maestra" detrás del Team Cacaraqueo.

Con La Bea y Teo como los 2 miembros del Cacaraqueo que están en la tabla de nominados para la semana 8, la eliminación de alguno de ellos sin duda significaría un duro golpe para este Team; por otro lado, Sergio y Fabiola también están nominados... ¡la competencia es muy dura!

Con las votaciones aún abiertas, tú tienes la última palabra sobre quién se queda o quién se va: ¡recuerda que tienes 10 votos diarios disponibles y puedes repartirlos entre uno o más granjeros nominados!

