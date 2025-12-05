¡ÚLTIMA HORA! Kim Shantal gana La Salvación en La Granja VIP y deja atrás la nominación este 4 de diciembre

La competencia dentro de La Granja VIP llegó a un punto crítico en esta OCTAVA semana, y la prueba de La Salvación se convirtió en el momento más intenso de toda la noche; cada uno de los granjeros necesitaba mantener su permanencia. Este 4 de diciembre, tras unos momentos desbordantes de emociones, la ganadora es Kim Shantal.

¿Qué pasó previo a La Salvación?

Los participantes: Fabiola Campomanes, César Doroteo, “Teo”, Kim Shantal y Alfredo Adame se enfrentaron en una prueba que exigió más que solo destreza física; requirió de control emocional y sobre todo de disciplina.

Al final fue Kim Shantal la granjera quien logró mantener la concentración y superar cada uno de los obstáculos, llevando consigo la tan anhelada Salvación de la semana 8.

¿Quiénes siguen nominados en La Granja VIP?

Hay que tomar en cuenta que fue nominada por estrategia de los granjeros; mientras que Doroteo se sumó a la lista al perder el duelo del 2 de diciembre, Kim Shantal y Alfredo Adame se integraron tras la votación en la asamblea de hoy. Por lo que, después de La Salvación de Kim Shantal la lista de los nominados de la semana 8 queda así.



Fabiola Campomanes

César Doroteo, “Teo”

Alfredo Adame

¿Cómo salvar a tu granjero favorito?

Recuerda que hasta que Adal Ramones de la señal, el próximo domingo 7 de diciembre del 2025, las votaciones siguen activas.

Ppuedes participar mediante:



El portal oficial de La Granja VIP

La app TV Azteca En Vivo

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

Cada usuario cuenta con 10 votos por día, los cuales pueden asignarse a un solo nominado o a repartirlos entre quienes desees apoyar. Es importante tomar en cuenta que puedes obtener 10 votos adicionales si resuelves una breve encuesta.

