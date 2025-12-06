¡Aprovechan un descuido! Las ovejas de La Granja VIP degustan un aperitivo en el huerto

A solamente un par de semanas de que termine el reality show, algunos animales de La Granja VIP continúan dándole un dolor de cabeza a los participantes, en especial las ovejas, las cuales han demostrado no ser las más obedientes y un ejemplo de esto fue el festín que se dieron en el huerto, un área en el que tienen prohibido deambular sin supervisión.

Fabiola Campomanes deja salir a las ovejas y las descuida

Aunque Fabiola Campomanes se despertó temprano para atender sus estaciones, la primera nominada de esta semana dejó salir a las ovejas pese a saber con certeza que no contaría con la ayuda de sus compañeros, pues algunos de ellos todavía se encontraban lidiando con los estragos de la fiesta de anoche después de la ceremonia de doble traición.

Pese a que 'El Patrón' Alberto del Río atendió a los conejos y destapó las hortalizas, las ovejas aprovecharon un descuido del Capataz para escabullirse por detrás de su posición y comer unos bocadillos prohibidos.

Cabe recordar que los traviesos animales han destacado a lo largo del reality show por no ser los más obedientes y por su deseo constante de bajar al área de los vegetales de La Granja VIP.

Más tarde, cuando Fabiola se dio cuenta de que perdió de vista a las ovejas buscó la manera de devolverlas a su corral y se valió de la ayuda de Eleazar Gómez y 'El Patrón' para lograr su objetivo.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al octavo eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Fabiola Campomanes, César Doroteo, Sergio Mayer Mori y La Bea, no olvides votar por tu favorito.

