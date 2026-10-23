Fernando Lozada toma la decisión de SALVAR y TRAICIONAR a un Granjero, pero Copetes lo cambia todo en La Granja VIP
Granjeros son sorprendidos ante la decisión de Fernando Lozada al salvar a uno de los Nominados, pero la Traición será diferente en La Granja VIP
Fernando Lozada después de analizar las promesas de los Granjeros nominados, al final da su decisión final, salvando a Mario “Mono” Osuna, y justo cuando tenía el nombre del Granjero Traicionado, fue sorprendido cuando “Copetes” sacó el papelito de “Traición Doble”, ya que entrarán dos Granjeros. Así fue el tenso momento en La Granja VIP.