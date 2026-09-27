Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Manola Díez regresa a La Granja VIP para dar su opinión sobre las polémicas de la competencia

La ex Granjera de la primera temporada regresa al foro de La Granja VIP para dar su opinión sin filtro sobre lo que ocurre en la competencia.

Manola Díez, quien formó parte de La Granja VIP Primera Temporada, regresa al foro del programa para dar su opinión contundente. En esta ocasi+on habló sobre “La Vikinga” además de que los Críticos Alfredo Adame, Linet Puente, Flor Rubio y Ferka también hablaron sobre los Granjeros.

Tags relacionados
La Granja VIP: La Gala La Granja VIP Segunda Temporada Manola Díez

Videos