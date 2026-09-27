Manola Díez regresa a La Granja VIP para dar su opinión sobre las polémicas de la competencia
La ex Granjera de la primera temporada regresa al foro de La Granja VIP para dar su opinión sin filtro sobre lo que ocurre en la competencia.
Manola Díez, quien formó parte de La Granja VIP Primera Temporada, regresa al foro del programa para dar su opinión contundente. En esta ocasi+on habló sobre “La Vikinga” además de que los Críticos Alfredo Adame, Linet Puente, Flor Rubio y Ferka también hablaron sobre los Granjeros.