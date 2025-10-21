inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Lola Cortés despertó con su primer baño al aire libre. ¡Prefiere la ducha de los peones!

Lola Cortés se siente muy a gusto en el granero de La Granja VIP y parece que le gusta más la ducha de los peones. ¿Por qué?

La Granja VIP
Lola Cortés
