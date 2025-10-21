Lola Cortés despertó con su primer baño al aire libre. ¡Prefiere la ducha de los peones! Lola Cortés se siente muy a gusto en el granero de La Granja VIP y parece que le gusta más la ducha de los peones. ¿Por qué? Publicado: 21/10/2025 | 🕑 16:07La Granja VIP 24/7 Compartir Copiar enlace La Granja VIP Lola Cortés ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO Exatlón México | ¿Quién gana hoy el Duelo de los Enigmas en? Las teorías apuntan a un giro inesperado Exatlón México Victoria Ruffo le responde a Vadhir Derbez al defender a su papá: Esto comentó Famosos ¡Por falso! Carolina Ross reveló a quién nominaría si pudiera regresar a La Granja VIP La Granja VIP La Granja VIP: El público elegirá que granjero o granjera pasará la noche con nuestro Capataz, Sergio Mayer Mori La Granja VIP Con este trucazo casero vas a poder mantener tus plátanos amarillos por mucho más tiempo Azteca Uno Especiales Los horóscopos de Niño Prodigio para este miércoles 22 de octubre gratis: qué dice el tarot Horóscopos Ver más