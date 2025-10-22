¡Kim Shantal se puso en “modo mamá" en La Granja VIP! Así regañó a sus compañeros en la cocina

Kim Shantal se tomó muy en serio su papel en la cocina de La Granja VIP y hasta le metió un tremendo regañadón a Eleazar Gómez y a Omahi como si de una auténtica mamá se tratara: ¡así fue el divertido momento que se viralizó en redes sociales!

¿Qué pasó en la cocina de La Granja VIP con Kim Shantal?

Luego de una jornada de votación es que estuvo realmente de infarto, a Fabiola Campomanes, Liss Vega, Lola Cortés y Jawy Méndez (en sustitución de Carolina Ross) les tocó ser los peones de la semana. Kim Shantal se salvó otra vez de esta responsabilidad, pero ahora se hizo cargo... ¡de la cocina!

¡Así es! Kim Shantal tomó en sus manos la responsabilidad de cocinar para sus compañeros y al parecer este trabajo acabó por empezar a sacar su lado animal... o al menos eso dejó entrever un divertido momento captado por las cámaras 24/7 en el que se aprecia cómo regaña a dos de los “gymbros” de La Granja VIP .

En esta ocasión, Omahi y Eleazar Gómez se convirtieron en los granjeros regañados por Kim Shantal, quien sin dudarlo un segundo los reprendió por chismear en un lugar de trabajo intenso:

“Aquí no es recreo. Si van a cotorrear váyanse pa’llá porque están en la cocina, se pueden cortar, se pueden quemar (…) aquí puros adultos, chavos”, explicó.

El divertido momento, por supuesto, se viralizó de inmediato sobre todo porque no es la primera vez que Kim Shantal le lanza breves comentarios a Eleazar Gómez con sabor a indirecta... ¿estará molesta por la eliminación de Carolina Ross?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: