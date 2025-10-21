Influencer es asesinada a sus 26 años después de sufrir un robo

Estefanía Restrepo en el mundo de las redes sociales fue una reconocida influencer, quien había logrado obtener a miles de seguidores, usuarios que seguían de cerca cada una de sus publicaciones, logrando obtener gran notoriedad.

Lamentablemente, se dio a conocer que fue asesinada a sus 26 años, después de sufrir un robo. Los hechos siguen siendo investigados por las autoridades. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se ha compartido sobre los hechos.

¿Qué le pasó a Estefanía Restrepo?

Dentro de las versiones que se han compartido en medios de comunicación local, se menciona que la joven influencer el 17 de octubre junto a su pareja iba en el interior de un vehículo. Hasta que dos individuos los interceptaron para asaltarlos.

La joven de 26 años, al sufrir el robo, se opuso, situación por la que fue atacada con un arma blanca, provocando varias puñaladas en diversas partes del cuerpo. También, recibió una herida en el cuello, causando su muerte. Aunque rápidamente fue llevada al hospital, no fue posible salvarla.

Sin embargo, el caso de la creadora de contenido asesinada, dio un giro de 360 grados. Puesto que las autoridades de Medellín, han explicado que la declaración del novio no concuerda con las puñaladas. Por lo tanto, las investigaciones continúan para esclarecer mejor los hechos.

¿Cómo se hizo famosa la influencer?

Estefanía Restrepo, más conocida como ‘La Traviesa’, se destacó en sus redes por hacer todo tipo de videos, en especial de humor, realizando algunas bromas a sus familiares. Además, de mantenerse activa en varias transmisiones en Kick y TikTok. En Instagram tenía 13.4 mil seguidores, mientras que en TikTok los “Followers” sube a 28.2 mil.

Al darse a conocer que la influencer de 26 años fue asesinada al sufrir un robo supuestamente, fueron varios usuarios que han llenado sus redes sociales con condolencias para sus familiares o con mensajes lamentando su fallecimiento. Mientras que otros tantos aseguran que el novio tuvo algo que ver. Hasta ahora las autoridades de Colombia no han anunciado nada al respecto de la investigación o sobre los presuntos culpables.