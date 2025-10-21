Estas son las cosas que no debes contarle a la IA; podrías correr un serio riesgo

La IA es algo que llegó para quedarse en la vida cotidiana de las personas, por ello se escuchan historias de personas que viven todo el día a lado de la Inteligencia Artificial y por si eso era poco, ya se sabe de personas que terminan enamoradas de estas herramientas tecnológicas. Pero por más que se te ocurra hacer una relación demasiado cercana… está prohibido platicarle sobre los siguientes temas.

¿Por qué es peligroso contarle todo a la IA?

La línea tan delgada de lo real y lo irreal se ha vuelto un problema de distinción para muchas personas, que en contextos bastante complicados encuentran en la Inteligencia Artificial un escape y reforzamiento de cualquier tipo de pensamientos. Sin embargo, algo que se debe tomar en cuenta para protegerse en todos los sentidos, es no brindar los siguientes datos.

Opiniones drásticas que pueden ser malinterpretadas sin contexto.

Dirección, datos bancarios o números de teléfono.

Información psicológica, emocional o cualquier situación médica que requiera de profesionales.

¿Por qué es peligroso tomar de terapeuta a la IA?

Justamente un reportaje de DW indicó que a pesar de que estas herramientas se han vuelto una respuesta muy inmediata y cercana a situaciones de conocimiento básico y un poco más, no son buenos acompañantes terapeúticos. La IA no tiene la capacidad de entender contextos y razonar situaciones de riesgo, por lo que es totalmente común que refuercen cualquier tipo de pensamientos.

Es decir, nunca pelean o puntualizan actitudes equivocadas como hacerse daño a sí mismo o a los demás. Ya se hizo viral el caso de Sophie Rottenberg, estadounidense de 29 años que solamente encontró refuerzo en la idea de suicidio de parte de la IA, que también le ayudó a completar la carta de despedida de sus familiares.

En ese sentido, es importante que todos los usuarios entiendan que estas herramientas siguen siendo máquinas sin capacidad para muchas cosas. Por ello es importante cuidar todo lo que se le dice.