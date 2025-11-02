Manola Díez y Eleazar Gómez fuman la pipa de la paz en La Granja VIP; ¡llegan a IMPORTANTE acuerdo!

Eleazar Gómez ya tiene muy bien definido qué es lo que quiere en La Granja VIP : ¡ser capataz!, pero también llegó a un acuerdo con Manola Díez de no nominarse mutuamente en caso de que él también logre salvarse en la Gala de este domingo... ¿crees que cumplan con esto?

¿Por qué Eleazar Gómez y Manola Díez le pusieron un alto a las nominaciones?

Eleazar Gómez, quien se colocó en la placa de nominados por tercera semana consecutiva, reconoció ante Manola Díez que aunque él está listo para estar en la zona de riesgo más tiempo porque es consciente de que muchas celebridades no lo quieren ahí, su plan es más ambicioso: ser capataz y, de paso, ya no meterse en el juego de las nominaciones mutuas con ella.

"Si nos salvamos ni de p3do se te ocurra nominarme y yo a ti, ya fue suficiente, es una m4m4d4", dijo Manola Díez, algo en lo que Eleazar Gómez estuvo de acuerdo.

Con los cambios de última hora en las dinámicas de nominación y traición en La Granja VIP , todo apunta a que la táctica de las celebridades de planear "sacar" a sus rivales ya no será tan popular y, en lugar de ello, tal vez intentarán luchar por la inmunidad como bien lo declaró Eleazar.

"Primero me tengo que salvar, quiero ganar la capatacia y la verdad sí voy a cambiar algunas cosillas aquí si soy capataz, ya estuvo bueno de tanta graciosada", expresó Gómez.

Manola Díez apoyó a su compañero e incluso lo motivó para alcanzar este objetivo, lo que nos deja entrever que otra alianza podría gestarse en La Granja VIP en medio de las recurrentes nominaciones que han recaído contra Eleazar Gómez... ¿ocurrirá o no?

