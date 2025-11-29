El curioso plan de las celebridades para la Final de La Granja VIP: ¡salir con un animalito!

La Bea, Kim Shantal y Alfredo Adame están tan seguros de que llegaran a la Final de La Granja VIP que incluso ya comenzaron a pensar qué es lo que harán en el gran día... ¡y sí, animalitos como las gallinas, el cerdito Bacon y hasta el caballo Canelo están en sus planes!

¿Qué planes tienen las celebridades para los animalitos en la Final de La Granja VIP?

No es de extrañarse que, luego de varias semanas de convivencia y cuidados, los granjeros hayan formado vínculos con los animalitos: Lis Vega disfruta de cuidar a los conejitos y a los borregos, mientras que Kim Shantal registró avances muy buenos en sus esfuerzos por superar su fobia a las gallinas.

Por eso, cuando La Bea sugirió la idea de pedirle permiso a la producción para poder salir en la Gran Final de La Granja VIP con un animalito en brazos -sin importar si le toca el primer, el segundo o el tercer lugar-, todos la apoyaron con entusiasmo.

"¿Creen que La Granja me deje sacar una gallina cuando sea el final? O sea, sólo para la Final, sea el lugar que me toque pero ya que me toque ir acompañada", explicó La Bea.

"¡Ay, sí, y sales con tu gallina así (abrazada) y yo con Bacon con correa!, ¿sí me dejas copiarte?", dijo Kim Shantal bastante emocionada, mientras que Alfredo Adame anotó al caballo Canelo como su compañero: "Yo me voy a llevar al caballo, al Canelo, pa' que lleguemos él y yo juntos a mi casa", completó el llamado "Golden boy".

¿Crees que este plan tan original sea aprobado? ¡Con la Final de La Granja VIP cada vez más cerca, todo podría ocurrir, hasta la salida triunfal de las celebridades finalistas con un animalito en brazos!

