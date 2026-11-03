ÚLTIMA HORA: Daniela “Bebeshita” es la primera NOMINADA en la semana 9 de La Granja VIP, por el Legado de Pablo Montero

Es oficial, este 02 de noviembre durante la Gala de este lunes en La Granja VIP se dió a conocer el “Legado” de Pablo Montero, el cuál consistió en nominar de forma directa a Daniela "Bebeshita", quién ahora es el primera Granjera en ser parte de la Tabla de Nominación en la semana 9 de la competencia. Hasta este momento la persona nominada corre riesgo de quedar fuera del reality.

¿Quiénes han salido hasta este momento de La Granja VIP?

La Granja VIP dió inicio el pasado 06 de septiembre, sin embargo fue hasta el domingo 13 de septiembre que se llevó a cabo la primera Gala de Eliminación en donde salió la primera Granjera. Hasta el momento las personas que han sido eliminadas han sido: Abigail Pak “La Coreañera”, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Pascal Nadaud, Pimpinela Escarlata, Azalia Ojeda “La Negra”, Pablo Montero. Además de ellos Mónica Escobedo ya no forma parte de la competencia debido a que fue expulsada por cometer una falta dentro del reality en contra de Niurka.

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¿Qué sucede los lunes en La Granja VIP?

Todos los lunes en La Granja VIP se lleva a cabo el Juego por el Capataz en donde solo los Granjeros que hayan sido finalistas de un juego previo por la tarde podrán competir. Quiénes no tienen oportunidad de participar son los Peones. Este juego es una competencia que pone a prueba las destrezas físicas y mentales de los Granjeros, quiénes también deberán vencer el tiempo en el reloj. La competencia se lleva a cabo durante la Gala de forma completamente en vivo y la Conductora Kristal Silva es la encargada de dar las instrucciones.

¿Quiénes son los Peones en la semana 9 de La Granja VIP?

Durante la semana 9 los Peones encargados de realizar las tareas más complejas y cumplir con más responsabilidades dentro de La Granja VIP son Manelyk, “La Bebeshita”, Julio Camejo y Fernando Lozada. Cada uno de ellos deberá preparar el desayuno, ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado.

Por otro lado, con la llegada de Tlacoyo, el canino más querido de La Granja VIP, los Peones deben encargarse de que salga a hacer sus necesidades por las mañanas. Además de esto, también son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino. Aunado a lo anterior, los Peones pierden algunos privilegios, por ejemplo deben dormir en el Granero, utilizar baños distintos, limitarse a comer sólo ciertos alimentos, bañarse al aire libre. Si por alguna razón los Peones no cumplen con sus obligaciones pueden tener sanciones como una baja en el presupuesto semanal, algo que sin dudas afecta a todos los Granjeros e incluso puede generar tensiones y fuertes peleas.