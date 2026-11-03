ÚLTIMA HORA: Se abren votaciones para elegir a la mejor Calaverita de la noche en La Granja VIP

Esta es una gala sumamente especial en La Granja VIP, ya que nos encontramos celebrando el Día de Muertos, una tradición que ha unido a los Granjeros, desde el momento que hornearon su propio pan y colocaron su altar para sus seres queridos que han fallecido. Son 11 los participantes que siguen en la competencia y ellos enaltecieron con orgullo a México esta noche con un look característico de catrines y catrinas, pero también se dieron el tiempo para hacer una calaverita tradicional y tú tienes la última decisión, en tus manos está elegir a la mejor de la noche, el ganador o ganadora se llevará un beneficio especial. VOTA DANDO CLICK AQUÍ.

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¿Qué ganará el Granjero que tenga la mejor calaverita?

Las calaveritas literarias no solo sirvieron para pasar un momento de distracción, pues los Granjeros aprovecharon para decir algunas verdades por medio de ellas. Esta semana es muy importante, pues este lunes comienza "La semana de los deseos y la suerte", por lo que la jugada podría cambiar para los Granjeros, ya que habrán dinámicas en las cuales podrán ganar un beneficio especial y podrán cumplir un deseo. Es por eso que es muy importante que votes por tu Calaverita favorita, ya que solo existirá un ganador al cual podrías cumplirle un deseo.

¿Quiénes siguen en La Granja VIP hasta la semana 9?

Hasta este 2 de noviembre siguen 11 Granjeros dentro de la competencia, quienes han llegado muy lejos y no quitan el dedo del renglón para convertirse en finalistas. Vamos a mitad de la segunda temporada, por lo que las alianzas se encuentran más intensas que nunca y se han vivido eliminaciones que han dejado destrozados a algunos Granjeros.