OFICIAL: Lista confirmada de todos los PEONES de la séptima semana de La Granja VIP; estas serán sus responsabilidades

Es oficial, este domingo 18 de octubre se ha llevado a cabo el séptimo domingo de Gala de La Granja VIP en donde se ha revelado quiénes serán los Peones de la semana del 19 de octubre al 25 del mismo mes. En esta ocasión quiénes asumirán este rol serán: "La Bebeshita", Fernando Lozada, Manelyk González y Mario "Mono" Osuna. A continuación te decimos cuáles son las responsabilidades con las que deberán cumplir.

¿Cuáles son todas las responsabilidades de los Peones en La Granja VIP?

Muchos de los Granjeros temen ser Peones dentro de la competencia, esto debido a que son quiénes realizan las actividades más pesadas en la Granja y quiénes también pierden muchas comodidades ya que son los encargados de hacer los que haceres más laboriosos; que implican más tiempo y esfuerzo. Algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros; por ende, tienen que despertarse antes que los demás. Son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

Por otro lado, respecto a su alimentación, no pueden comer lo que ellos quieran debido a que sus permisos se reducen a una elección específica de alimentos- Además de esto tienen condiciones diferentes a los Granjeros para dormir ya que los Peones lo hacen en el granero. Por otro lado, se bañan al aire libre e incluso tienen un baño distinto al de los Granjeros .Ahora bien, si por alguna razón los Peones incumplen con lo establecido tendrán graves consecuencias como sanciones en el presupuesto semanal (ya que este bajará) con el que cuentan para realizar compras como la despensa, algo que sin duda afecta a todos y cada uno de los Granjeros.

"¿Tan poca dignidad tienen?": Manelyk CONFRONTA a Kunno y Mono Osuna; así reaccionaron los Granjeros (VIDEO)

Link para salvar a tu Granjero favorito en La Granja VIP

El público tiene un papel sumamente fundamental en La Granja VIP ya que a través de su voto puede salvar a uno de los Granjeros que se encuentran nominados. Para emitir el voto se bede realizar un proceso muy fácil y sencillo además de que es completamente gratis, lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.