Una inyección de amor y energía, este fue el PREMIO que Niurka recibió por ser el “Más gallito”

El pasado miércoles de Asamblea uno de los momentos más tensos en el cara a cara fue protagonizado por Niurka Marcos al nominar a Mono Osuna. Los ánimos subieron de tono a tal nivel que la cubana fue elegida por el público como el "Más gallito de la semana".

Este domingo Niurka recibió su recompensa y fue llamada a salir de La Granja para encontrarse con una gran sorpresa. Sus dos hijos la estaban esperando y los pudo abrazar y recordarles cuánto los ama.

La cubana dijo que era una bella sorpresa ya que los extraña mucho. “Es un regalo hermoso, los amo muchísimo”, también aprovechó para preguntar si todo está bien.

Su hijo Kiko Marcos le dijo que están felices de ver a la vedette en La Granja VIP. “Estamos disfrutándote mucho. Diviértete, síguele, disfruta". También le aseguró que Bruno, su prometido, le enviaba amor y muchos besos y que está luchando para lograr que se quede más tiempo en el reality.

Por su parte Romina Marcos le dijo que lo está haciendo increíble y que ha sido la mejor Peona, “tú tenías que haber ganado”, en referencia a la semana antepasada cuando Kunno decidió nombrar a Mono Osuna como Peón de oro y no a ella.

Antes de despedirse los hijos de Niurka le recomendaron que siga adelante y le aseguraron que puede estar tranquila porque todo afuera está muy bien.

Niurka ganó el premio al “Más gallito” por segunda ocasión

Por haber encarado de frente a Mono Osuna, Niurka fue reconocida como el “Más gallito” de la semana, pero no es la primera vez que la cubana recibe dicho reconocimiento.

Hace algunas semanas Niurka recibió la visita de su prometido Bruno. Aunque quisieron abrazarse, la dinámica no se los permitió, únicamente pudieron compartir algunas palabras y no dejaron de decirse cuánto se aman.

