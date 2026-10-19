¿Manelyk González y Kunno rompieron su amistad? Esta es la razón de su distanciamiento

Manelyk González y Kunno son grandes amigos en la vida real. Es decir, a diferencia de otros Granjeros que se conocieron en el reality, los influencers ya llevaban una relación antes y lo han demostrado desde el inicio. Pero en las últimas horas se han mostrado distanciados, ¿qué pasó?

La realidad es que no ocurrió algún problema claro entre Mane y Kunno. Sin embargo, la situación entre los equipos sí ha generado desacuerdos entre los amigos.

El más reciente de ellos sucedió por Mónica Escobedo. La comediante fue llevada a la Tabla de Nominados el viernes de traición por Niurka y, durante la gala, se reveló que, de tener la oportunidad, habría votado en contra de alguien del equipo de Mane.

La situación llegó a tal grado que, incluso, Manelyk y Niurka, que son conocidas rivales, terminaron haciendo las pases por un momento y platicando al respecto para dejar en claro que ninguna quiere ni confía en Mónica.

Tras dicha conversación, Kunno se acercó con Mane y le dijo que su tregua con Niurka era un error ya que podría darle poder a Mónica Escobedo cuando el público viera que logró provocar a dos de las participantes más fuertes.

Manelyk reaccionó molesta y le dijo que ella siempre dice lo que piensa y que no permitiría que Mónica Escobedo perteneciera a su equipo.

Desde entonces los Granjeros se han mostrado algo distanciados. Usualmente, se arreglaban juntos y todo el tiempo estaban bromeando, pero los ánimos en La Granja VIP están tensos.

Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP

Este domingo 18 de octubre se dará a conocer quién es el sexto eliminado de La Granja VIP. Pero antes de ello se tomó una decisión que sorprendió a todos, Mónica Escobedo fue expulsada del reality.

En la fiesta del viernes de Traición, Niurka dio un almohadazo por la espalda a la comediante quien reaccionó de inmediato y le dio un manotazo. Aunque intentó justificarse diciendo que la habían llevado a su límite, en La Granja VIP todo tipo de agresiones físicas están prohibidas y, por esa razón, Mónica fue expulsada.

Cuando se dio a conocer la noticia, Manelyk reaccionó feliz, por lo que, quizá sin la presencia de Mónica, los influencers volverán a ser tan amigos como antes.

