Rafa Mercadante EXPLOTA con Granjero por no cumplir con sus labores en La Granja VIP

Este martes Rafa Mercadante explotó de enojo luego de que le dijera a Pablo Montero que Kevyn “Bicolor” no ha cumplido con sus deberes en La Granja VIP. El Granjero mencionó que llevaba mucho tiempo limpiando el baño mientras el comediante no hacía nada. Sin embargo, dijo que no le diría nada a “Bicolor” porque él “no es su papá".