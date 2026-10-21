¿De quién sospecha? Manelyk asegura que hay MALAS ENERGÍAS en La Granja VIP y ya empiezan a afectarle (VIDEO)
Para Mane, los días en La Granja VIP se están volviendo muy pesados y cree que puede ser por el ambiente tan fuerte que predomina por las rivalidades.
Manelyk está cumpliendo con su segunda semana consecutiva como Peón, pues fue la más votada por el público de La Granja VIP Segunda Temporada para que cumpla con tareas exigentes y no tenga los mismos beneficios que el resto de sus compañeros. Sin embargo, lo que verdaderamente estaría desgastándola, serían las energías pesadas que afirma, ha sentido en los últimos días y que la dejan sin ganas de hacer nada más. Esta fue una teoría en la que Azalia coincidió y confesó que ella ni siquiera ha podido dormir traquila, pero aún no tienen claro quién podría ser el responsable.