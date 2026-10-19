ÚLTIMA HORA: Se abren VOTACIONES para elegir a un Peón en la séptima semana de La Granja VIP

A partir de este momento quedan abiertas las votaciones para que el público vote por el Granjero o Granjera que le gustaría ver como Peón en la sexta séptima semana de La Granja VIP ya que así lo ha indicado el Conductor Adal Ramones durante la Gala de este Domingo 18 de octubre. A continuación te decimos cómo emitir tu voto de manera fácil y rápida.

¿Cómo votar para elegir a uno de los Peones para la SÉPTIMA semana de La Granja VIP?

Que el público emita su voto no solo es gratis sino que es uno de los procesos más sencillos y fáciles de realizar además de que es importante que sepas que hacerlo es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras ver como Peón durante la séptima semana. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de duplicar sus votos a través de un sencillo paso el cual consiste en completar los primeros 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que complete esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.

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¿Quién es el SEXTO Granjero eliminado de La Granja VIP?

Hasta el momento esta información se desconoce ya que esto se dará a conocer este domingo 18 de octubre, por lo que es importante que sintonices la transmisión de la Gala de Eliminación a través de nuestro sitio web; o bien, desde la señal abierta de Azteca UNO. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones del portal web para ser de los primeros en enterarte de quién quedará eliminado este día. Por ahora cinco Granjeros se encuentran en riesgo, ya que están nominados: Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Julio Camejo, Kevyn Conteras “Bicolor” y Niurka.