Coreañera hace FUERTES confesiones luego de ser la pirmera ELIMINADA de La Granja VIP; ¿Qué dijo de sus compañeros?
Abigail Pak “La Coreañera” platicó con Mallezaa y Antonio Betancourt sobre su experiencia dentro de La Granja VIP luego de quedar eliminada de forma definitiva.
Este martes 15 de septiembre Abigail Pak “La Coreañera” fue parte de un live de La Granja VIP junto a Mallezaa, Host Digital del reality, y Antonio Betancourt. En esta transmisión, la exparticipante reveló que Kevyn Contreras “Bicolor” fue el Granjero que más la hizo reir mientras que mencionó que a Natalia Alcocer y Julio Camejo serían a quienes más extrañaría. Por otro lado, reveló que Azalia le parece la Granjera más inteligente. Además de esto comentó que aprendió mucho y se siente muy felíz por la experiencia que vivió a pesar de que durante su participación no contaba con una estrategia específica.