Coreañera hace FUERTES confesiones luego de ser la pirmera ELIMINADA de La Granja VIP; ¿Qué dijo de sus compañeros?

Este martes 15 de septiembre Abigail Pak “La Coreañera” fue parte de un live de La Granja VIP junto a Mallezaa, Host Digital del reality, y Antonio Betancourt. En esta transmisión, la exparticipante reveló que Kevyn Contreras “Bicolor” fue el Granjero que más la hizo reir mientras que mencionó que a Natalia Alcocer y Julio Camejo serían a quienes más extrañaría. Por otro lado, reveló que Azalia le parece la Granjera más inteligente. Además de esto comentó que aprendió mucho y se siente muy felíz por la experiencia que vivió a pesar de que durante su participación no contaba con una estrategia específica.