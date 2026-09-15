Manelyk y Mónica revelan que Granjeros son"un mueble” dentro de La Granja VIP

Manelyk dió a conocer que para ella los Granjeros que son “un mueble” y no están generando contenido dentro de La Granja VIP son Carlos Trejo, María Karunna y Pimpinela; sobre este último expresó que uno de los aspectos positivos dentro del reality es su participación en la cocina. Por su parte Mónica Escobedo reveló que Rafa Mercadante, a su consideración, es el Granjero que no genera contenido para La Granja.