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Manelyk y Mónica revelan que Granjeros son"un mueble” dentro de La Granja VIP

Las Granjeras dieron a conocer los nombres de sus compañeros que ellas consideran que no generan contenido dentro de La Granja VIP.

Manelyk dió a conocer que para ella los Granjeros que son “un mueble” y no están generando contenido dentro de La Granja VIP son Carlos Trejo, María Karunna y Pimpinela; sobre este último expresó que uno de los aspectos positivos dentro del reality es su participación en la cocina. Por su parte Mónica Escobedo reveló que Rafa Mercadante, a su consideración, es el Granjero que no genera contenido para La Granja.

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