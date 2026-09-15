“La trae contra mí": Manelyk asegura que esta Granjera quiere perjudicarla en La Granja VIP (VIDEO)

En tan solo unos días, Manelyk se convirtió en una de las más polémicas de La Granja VIP Segunda Temporada y ya hasta ha protagonizado varios encontronazos con los Granjeros. Esto ha hecho que la “reina de los realities” esté muy atenta a lo que pasa a su alrededor, una estrategia que le habría hecho darse cuenta de que Natalia Alcocer puede convertirse en una rival complicada y tiene la sospecha de que sí buscará afectarla en cuanto tenga la oportunidad.