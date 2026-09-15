“Se los voy a aventar a la cama": Kunno toma una drástica decisión para mantener el orden en La Granja VIP

Ahora que Pascal es el Capataz de la Granja VIP en la semana 2, puso a Kunno en la brigada de limpieza y tendrá que encargarse de que la casa esté reluciente. Sin embargo, el influencer no piensa pelear con nadie para que le ayuden y prefirió poner una regla que podría desencadenar nuevos pleitos: castigar a los que no recojan sus platos sucios y ponerlos en sus camas para que no le estorben.