“Estas cabronas no los dejaron": Niurka EXIGE que Pascal ponga orden en La Granja VIP tras convertirse en Capataz
Para Niurka es simplemente inadmisible que haya Granjeros durmiendo en el piso solo porque Manelyk no quiere compartir cama, sabiendo que no son individuales.
Sigue la tensión entre Niurka y Manelyk en La Granja VIP Segunda Temporada. Ahora, la nueva discordia surgió porque Kevyn “Bicolor” y Rafa Mercadante pasaron una noche en el suelo, ya que ni Mane ni Azalia quisieron compartir su cama, un acto que para la cubana es profundamente egoísta y que necesita solucionarse, por lo que le dio las gracias a Pascal porque ya le está poniendo atención y le pidió que arregle este tema pronto.