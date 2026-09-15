“Yo no voy a estar de lleva y trae": Mónica Escobedo se sincera con Manelyk y hace fuertes revelaciones de Niurka

Durante la jornada de trabajo dentro de La Granja VIP Mónica Escobedo se sinceró con Manelyk y le expresó que ella “no es chismosa” y que no le gusta tomar partido en las rivalidades que se han generado con Niurka aunque le confesó que la Granjera de origen cubano le cae muy bien. Por otro lado, Mónica le dijo a Manelyk que el hecho de que no le hable no significa que no quiera hacerlo.