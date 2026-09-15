“Cada vez me gustas menos": Kunno se desilusiona de Mono Osuna en La Granja VIP por un desagradable gesto (VIDEO)

La dupla de Mono Osuna y Kunno en La Granja VIP Segunda Temporada es una de las más sorpresivas, pues pasaron de ser desconocidos a llevarse muy bien. Y aunque en un principio el influencer pensó que le estaba gustando su compañero, conforme pasan los días va dándose cuenta de que prefiere verlo como amigo, en especial cuando tiene gestos que le molestan, como burlarse de él mientras está comiendo.