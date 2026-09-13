“Comenzaron a atacarme": Kunno recuerda el DURO momento que atravesó por su amistad con Ángela Aguilar
El influencer habló con Julio Camejo sobre cómo repercutió su amistad con la cantante de regional mexicano en las redes sociales
Mientras se encontraba en la bañera dentro de la habitación del Capataz, Kunno tuvo una charla con Julio Camejo sobre lo difícil que pueden ser las redes sociales y su exposición. El influencer utilizó como ejemplo su amistad con la cantante Ángela Aguilar, la cual fue muy criticada por haber tenido acercamientos amistosos con Cazzu años atrás.