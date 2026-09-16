“Es de vergüenza ": Pascal EXPLOTA contra los Granjeros por no lavar sus platos en La Granja VIP

Pascal Nadaud, el Capataz de la Segunda Semana de La Granja VIP, regañó a los Granjeros este miércoles ya que habían dejado muchos platos sucios, los cuales habían tenido que lavar los Peones por la mañana. La llamada de atención fue muy fuerte ya que mencionó que los Peones no son esclavos y las acciones de las personas son un reflejo de su educación.