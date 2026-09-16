"¡Se estaba poniendo pesado muy pronto!”, La Coreañera habló sin filtros de La Granja VIP Segunda Temporada

¿Por qué nominó a Mane? ¿Qué fue lo que más le costo dentro del reality? ¿Cómo lidió con la ansiedad en el reality? La Coreañera, primera eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada, nos acompañó en el Uno a Uno para platicar su experiencia en el reality y mucho más. ¡Ojo a lo que reveló La Coreañera sobre Natalia Alcocer!