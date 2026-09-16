"¡Danna es espectacular!”, Jorge D’Alessio se suma a los recientes y virales elogios de su mamá, Lupita D’Alessio

Anoche Matute puso a bailar y cantar a los capitalinos que se dieron cita en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc como parte de los festejos patrios. Y, aunque el deber de entretener es primero, Matute encontró la manera de festejar el grito con sus seres queridos. ¡Ojo a la reacción de Jorge D’Alessio tras los elogio de su mamá hacia Danna!