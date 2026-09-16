¿Traición en La Granja VIP? Natalia Alcocer cuenta por qué rechazó una alianza con Niurka para las nominaciones

La pelea de Niurka y Bebeshita en La Granja VIP Segunda Temporada causó gran polémica, en especial por cómo podría alterar el rumbo de la Asamblea. Sin embargo, la que no está dispuesta a modificar sus estrategias es Natalia, que reveló que la cubana le insinuó sobre aliarse para repartir sus puntos, pero ella se negó porque desde hace días que ya tiene claro contra quién se irá para las nominaciones ahora que Azalia y Manelyk ya están en la placa.