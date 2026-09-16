“Me dio coraje": Azalia NO es la favorita de Pedro Sola en La Granja VIP por esta fuerte razón

Pedro Sola cada vez agarra más confianza en La Granja VIP Segunda Tenporada, donde está desempeñándose como practicante del Tío Pepe. Y además del trabajo que hace, también aprovecha el tiempo libre para platicar con los Granjeros y hasta puso en evidencia que Azalia no es precisamente de sus preferidas. Esto porque la primera impresión que se llevó de ella, fue que se la pasaba regañando a Rafa Mercadante y esto le dio coraje porque conoce al conductor desde hace mucho tiempo.