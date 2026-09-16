“El núcleo sigue siendo José José", José Joel busca mantener vivo el legado de su padre
En el marco de los festejos patrios en Azcapotzalco, José Joel compartió cómo busca mantener vivo el legado de su padre, José José. ¡Aquí todos los detalles!
José Joel se unió a los festejos patrios y celebró el grito de la independencia en Azcapotzalco con mucha música, romance y éxitos de su papá José José. Y es que cada escenario es una oportunidad para mantener vivo el legado del ‘Príncipe de la Canción’, algo que para José Joel sigue siendo una prioridad.