Sergio Mayer Mori se sincera con Omahi en La Granja VIP: “Tomé decisiones malas”

Sergio Mayer Mori habló ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP de algunas experiencias difíciles que atravesó en sus años de juventud y cómo fue que Sergio Mayer y Bárbara Mori, sus papás, le ofrecieron su apoyo incondicional cuando él más lo necesitaba.

¿Cómo reconoció Sergio Mayer Mori que necesitaba ayuda?

En una charla con Omahi repleta de emotividad y autoreflexión, Sergio Mayer Mori aceptó que si se involucró en problemas fue por las malas decisiones que tomó en su adolescencia y no porque sus papás lo descuidaron.

"Yo me salí de mi casa a los 16, no tiene nada que ver con mis jefes, yo estaba viviendo mi propia vida, yo embaracé a una mujer a los 17 años... o sea, yo tomé decisiones malas constantemente y lo único que hicieron mis jefes fue intentar ayudarme y apoyarme", reconoció.

Mayer Mori , con el corazón en la mano, aceptó que los tropiezos lo ayudaron a valorar más a sus papás y a disfrutar cada momento que pasa con ellos: "Eso es lo que me ha atraído a amar a mis papás, a respetarlos, a valorarlos y a tener una increíble relación con ellos", explicó.

Por otra parte, quien fue capataz de La Granja VIP en las primeras 2 semanas de la competencia reconoció que esos años difíciles también le dejaron otra importante lección: si no te ayudas a ti mismo, nadie lo hará.

"Yo quise ayudarme a mí, y es que cuando tienes 13, cuando tienes 14, cuando tienes 16 años, el cerebro no está suficientemente desarrollado para entender que no estás j0d13nd0 a nadie, sino a ti mismo, pero poco a poco entendí que era yo el que estaba de la v3rg4 con mis decisiones: pedí ayuda y la aproveché", reconoció.

Las palabras de Sergio Mayer Mori llamaron bastante la atención en la comunidad digital ya que muchos fans de La Granja VIP reconocieron que esta faceta del músico que intenta abrirse camino en el entretenimiento fue totalmente sorpresiva, ¿qué más conoceremos de su vida?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: