Sergio Mayer reconoce la “frialdad” de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP: “No se dobló"

El actor Sergio Mayer alabó ante Rey Grupero la actitud "fría" que su hijo Sergio Mayer Mori mantuvo en el Viernes de Traición que se selló con Omahi y Kike Mayagoitia como los dos nuevos nominados de la semana luego de un inesperado cambio de reglas que significó un bombazo para el reality en general.

¿Qué dijo Sergio Mayer de la actitud de su hijo Sergio Mayer Mori en La Granja VIP?

Consciente de que el nombre de Sergio Mayer Mori se colocó como una de las principales tendencias de búsqueda la noche de este viernes 31 de octubre luego de la Gala de Traición, el actor Sergio Mayer estuvo en una transmisión en vivo con Rey Grupero en la que reconoció que su hijo supo muy bien cómo manejar una situación de estrés para la que no estaba listo.

"Me he dado cuenta de que juega mejor con presión y es un jugador frío, calcula y es frío (...) cuando le cambiaron la jugada como que su cabeza ha de haber girado, pero resistió", opinó Rey Grupero sobre los acontecimientos del Viernes de Traición en el que Sergio Mayer Mori salvó a Manola Díez y se negó a nominar a Omahi o a Kike Mayagoitia, los peones.

"El palillo que tenía en la boca le ayudó mucho, le ayudó a sacar la energía de aguantarse y de no poder decir nada (…) Adal lo orilló, lo orilló y Sergio no se dobló, no se dobló", celebró Mayer en el live.

Sobre la posibilidad de que Alfredo Adame o Eleazar Gómez "le declaren la guerra" a Sergio Mayer Mori porque decidió salvar a Manola Díez, el actor aceptó que le gustaría mucho ese panorama para que todos los fans de La Granja VIP conozcan la fuerza de su hijo:

"Sergio por humanidad dijo: 'Manola merece estar adentro', fue de los primeros que nominó y nominó a Manola, pero cuando Adame le tiró a ella con todo, eso no le gustó mucho (…) me encantaría que Adame y Sergio tengan un encontronazo y sean rivales dentro de La Granja para ver qué pasa", reconoció Mayer.

Como ves, tanto Rey Grupero como Sergio Mayer reconocieron que este joven que aún no tiene experiencia en realities supo jugar sus cartas muy bien; sin embargo, eso no impidió que las críticas salieran a relucir en la caja de comentarios.

"Sergio va a seguir siendo disruptivo, un poco ingobernable, pero Sergio no es irrespetuoso y las reglas son para romperse", advirtió Mayer casi al final de la transmisión cuando leyó algunos de los comentarios de los fans. "Sergio no nominó a los peones porque consideró que no era justo, no porque lo fueran a funar", aclaró.

Hasta ahora no se sabe si habrá consecuencias para Sergio Mayer Mori por no haberse decidido a nominar a Omahi o a Kike Mayagoitia, lo que sí quedó claro es que no hay nada seguro en La Granja VIP... ¡aún hay más sorpresas!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: