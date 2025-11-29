¡Surge el Team Renacimiento de La Granja VIP! ¿Qué es y quiénes podrían integrarlo?

Luego de la cardíaca jornada de doble Traición en La Granja VIP que se saldó con las nominaciones de Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, surgió un nuevo equipo que podría derrumbar la alianza del Team Cacaraqueo: ¡hablamos del Team Renacimiento, una fusión entre el Muro y aquellos granjeros que quedaron molestos, sobre todo, con Kim Shantal!

¿Qué es el Team Renacimiento de La Granja VIP?

Luego de la fiesta de este viernes que tuvo temática de Burlesque , Alfredo Adame y Eleazar Gómez tuvieron una larga charla en la que discutieron los pasos a seguir para la semana 7 de la competencia y, de paso, le hicieron a Sergio Mayer una propuesta: unirse al Team Renacimiento.

"¿Qué te parece, maestro, el Team Renacimiento? Tú, Lis o Fabiola, Eleazar y yo, Grupo Renacimiento", dijo Alfredo Adame.

Sergio Mayer Mori reiteró que está listo para salir eliminado de La Granja VIP este domingo; sin embargo, Alfredo Adame le recordó que todo puede suceder y que, en caso de regresar al reality, hay una opción para él.

"La propuesta es: si tú regresas y yo regreso y Lis regresa o Fabiola regresa, está Eleazar y hay Grupo Renacimiento", reiteró Alfredo Adame.

¡La propuesta está en el aire, y lo único cierto aquí es que el Team Cacaraqueo podría toparse con un panorama nada agradable para la siguiente semana! ¿Crees que ocurra?

