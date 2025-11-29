¡Fuerte roce entre Kim Shantal y Sergio Mayer Mori tras DOBLE Traición en La Granja VIP! “Hipocresía”

Kim Shantal hizo un peligroso movimiento que desató molestias en La Granja VIP : primero subió a Alfredo Adame a la placa de nominados, lo que derivó también en la nominación de Sergio Mayer Mori.. ¡llovieron los reclamos y ahora la influencer está entre la espada y la pared!

¿Cómo fue el roce de Kim Shantal con Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori no quiso aguantar un minuto más y, en plena transmisión de la Gala del Viernes, se lanzó en contra de los granjeros que primero eran sus aliados y ahora lo dejaron solo.

"No, no, está bien: cada quien tiene su perspectiva y se vale", dijo Mayer Mori con una mueca de incomodidad que no pasó desapercibida para nadie. "Tú dijiste que querías jugar solo, nos dijo la semana pasada que él quería empezar de cero, que quería jugar solo...", respondió Kim.

Sergio no se quedó callado y, antes del corte de la transmisión, no dudó en soltar un comentario repleto de ironía: "No, pues muchas gracias por subirme, eso es exactamente lo contrario a lo que me refería (…) ahí está la clase maestra de mentiras e hipocresía de la que hablaba", dijo Mori cuando Kim Shantal le recordó que, por su culpa, Teo subió a la placa de nominados la semana pasada.

Momentos después, y mientras se preparaba para la Fiesta del Viernes, Sergio Mayer Mori le confesó a Fabiola Campomanes que ya estaba listo para salir eliminado este domingo 30 de noviembre.

"Ya pedí mis maletitas y las voy a hacer con gusto y, sobre todo, con orgullo", le confió Mayer Mori a su nueva amiga. "Qué feo juegan", lo apoyó la actriz.

¿Cómo reaccionó Alfredo Adame a la traición de Kim Shantal?

Alfredo Adame, por su parte, se mostró tranquilo ante las cámaras por la Traición de Kim Shantal que vivió en la placa de nominados; sin embargo, poco después también llegó un reclamo igual de amargo:

"No creo que hayas jugado bien tus piezas (...) no sabes la clase de alacrán que te echaste encima, no tengo molestia pero sí mucha incomodidad porque llevo 6 semanas viviendo en una p...t4 maleta", le dijo el "Golden boy" a Kim Shantal de forma enigmática.

Además de ello, el actor le reveló a Kim que estuvo a punto de subir a La Bea a la placa de nominados, algo que generó preocupación en la influencer... ¡vaya noche, y eso que todavía faltan muchas emociones en La Granja VIP !

