ÚLTIMA HORA: ¿Qué pasó en LA TRAICIÓN? Mira quién se libró de la nominación y QUIÉNES QUEDAN NOMINADOS este viernes 28 de diciembre

Desde hace al menos tres días, todos en La Granja VIP tienen dos palabras en mente: La Traición. El momento por fin llegó y Kim Shantal ya decidió, tras ganar La Salvación el jueves. Sacó a El Patrón de la lista de nominados, pero en su lugar quedaron Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori.

Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori quedan nominados en La Traición de La Granja VIP

La primera fuerte elección que hizo Kim Shantal fue NO salvar a Fabiola Campomanes de la nominación; en su lugar, El Patrón fue la persona que salió de la lista. Para Fabiola desde minutos antes ya estaba claro que ella no sería la salvada, como admitió ante Adal Ramones.

Después llegó la Doble Traición: Kim debía nominar directamente a un granjero, y este último tenía que traicionar también a otra persona.

Kim Shantal decidió nominar a Alfredo Adame y él, a su vez, traicionó a Sergio Mori. Esto fue completamente de acuerdo con el plan que se gestó desde días antes, de meter a Sergio en la lista de nominados hasta el viernes; Kike Mayagoitia, el sexto eliminado, dejó este plan antes de salir de la competencia.

Quiénes son los nominados de La Granja VIP en la semana 7

Esta noche de viernes entraron a la lista Adame y Mori. Con ellos hay dos granjeras.

Lis Vega no tenía la posibilidad de salir de la lista de nominados este viernes porque, debido al Huevo Dorado, desde La Asamblea quedó vetada de la competencia por La Salvación y de que la eligieran el viernes. Ella está nominada por mayoría de votos desde La Asamblea.

Fabiola Campomanes, al no ser elegida por Kim, también sigue nominada. Ella fue la primera en entrar a la lista durante la semana 7 de La Granja VIP, pues fue mencionada en El Legado de Kike Mayagoitia.

