¿Fabiola Campomanes SE ENOJÓ POR ESTAR NOMINADA? Esto dijo sobre El Legado de Kike Mayagoitia

Este lunes 24 de noviembre tuvimos a la primera nominada de la semana 7 de La Granja VIP. Se trata de Fabiola Campomanes, quien fue mencionada en El Legado de Kike Mayagoitia. Sin embargo, ella mostró un poco de molestia por la decisión y a continuación te explicamos por qué.

"¿Qué hice?", pregunta Fabiola Campomanes tras ser nominada por Kike Mayagoitia

En compañía de Lis Vega, Fabiola Campomanes expresó molestia porque Kike Mayagoitia no le explicó cuál fue la razón por la cual la nominó. Recordemos que Kike Mayagoitia fue el sexto eliminado de La Granja VIP y, como tal, tuvo derecho de dejar El Legado; ahí nominó directamente a Fabiola.

"Me hubiera encantado saber los motivos de Kike", dijo Fabiola. "A todos los demás les han dado los motivos y yo fui la primera persona que les valió, ni siquiera me dijeron los motivos, el porqué, qué hice".

Incluso se dirigió directamente a Adal Ramones, conductor de La Granja VIP. Dijo que le hubiera encantado saber por qué se mencionó su nombre en El Legado y acusó que es la "primera vez que ni siquiera se dirige a mí".

La actriz y empresaria afirmó que seguirá jugando como hasta ahora, y que "todo está chido". Sin embargo, insistió en que hubiera sido interesante tener toda la información. "Qué cosa tan rara, no le hice absolutamente nada más que ser buen pedo como he sido con todos".

También le confesó a Lis que en los últimos días había sentido una vibra distinta por parte de Kike. "La energía no miente".

Lis Vega le dio su apoyo a Fabiola, recordando que quien queda nominado el lunes podría tener más oportunidad de sumar votos. También le dijo que, si Sergio Mori quedara nominado y luego ganara La Salvación otra vez, podría sacarla de la lista.

Eleazar Gómez escuchó otro comentario de Fabiola sobre el tema y solamente añadió: "lo único es que no tuviste chance de réplica".