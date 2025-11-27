¿Quién podría quedar nominado en La Traición de La Granja VIP, este 28 de noviembre? Esto sabemos

Cada uno de los granjeros se está mordiendo las uñas por que ya llegue el momento de La Traición en La Granja VIP. Hay una estrategia que podría hacerse realidad o "arruinarse", además de que, según la percepción, el viernes es un día definitorio para lo que ocurrirá en La Gala de Eliminación.

Este jueves se define quién gana La Salvación y solamente esa persona podrá decidir exactamente qué ocurrirá en La Traición. Aunque NO se puede predecir qué pasará mañana, sí hay una lista de granjeros que son elegibles para quedar nominados en La Traición.

Quiénes podrían quedar nominados en La Traición del 28 de noviembre

Como sabes, la persona que el jueves gana La Salvación queda automáticamente fuera de la lista de nominados. Adicionalmente, recibe el beneficio de La Traición: el viernes puede salvar a otro de los nominados, pero en su lugar debe poner (o traicionar) a otro granjero.

En las últimas dos semanas se ha realizado una Doble Traición: el granjero traicionado puede nominar directamente a una segunda persona. Todavía NO se anuncia cuál será la dinámica del 28 de noviembre, recordemos que en La Granja VIP todo puede cambiar.

Al momento, estos son los granjeros elegibles para ser nominados en La Traición:



Sergio Mayer Mori

La Bea

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Quiénes NO pueden quedar nominados en La Traición

Para empezar, César Doroteo no puede ser traicionado porque esta semana es El Capataz. La persona que gane La Salvación tampoco puede volver a quedar en la lista; es decir, dependiendo de quien gane este jueves, quedaría inmune Kim Shantal, Fabiola Campomanes, Lis Vega o El Patrón.

La persona a la que saquen el viernes de la lista de nominados, también queda exenta si es que se realiza una Doble Traición.

Cuándo y dónde ver La Traición de La Granja VIP

Esta dinámica se lleva a cabo los viernes durante el Programa En Vivo de La Granja VIP. Puedes verla por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial o en la app TV Azteca En Vivo. Comienza a las 9:00 P.M. y termina a las 10:30 P.M.

