Lis Vega se sincera tras su eliminación de La Granja VIP: “Ya tenía ganas de irme”

Durante una transmisión en vivo con Malleza, Lis Vega, la séptima eliminada de La Granja VIP, habló sobre algunos de sus momentos más importantes al interior del reality show, como su vínculo con Fabiola Campomanes y por supuesto, la estrategia que propició su salida de la competencia.

La cubana aseveró que logró que el público que seguía la transmisión 24/7 de La Granja VIP viera su lado más vulnerable y su evolución como artista. Además, afirmó que su estrategia estuvo basada en jugar con el corazón aunque también reconoció que así como tenía el potencial de ser su mayor fuerza, también pudo haber sido su mayor debilidad.

Lis también reconoció que ya tenía ganas de salir del reality show tras lo ocurrido con la nominación de Kike Mayagoitia debido al tenso ambiente que se creó entre sus compañeros, por lo que confesó que ya no pidió votos pese a que le decía lo contrario a Sergio Mayer Mori cuando le sugería que lo hiciera.

Vega también recordó que Alfredo Adame la invitó a unirse a 'El Muro' y que quiso ponerla en contra de 'El Patrón' Alberto del Río, al cual aprovechó la entrevista para elogiar y se dijo molesta por las especulaciones en torno a una supuesto vínculo sentimental con el luchador y es que compartió que sería incapaz de faltarle el respeto tanto a Rayito como a la esposa del actual Capataz de La Granja VIP.

Por otro lado, la séptima eliminada escogió a Fabiola Campomanes como la granjera que quisiera que ganara el reality show, mientras que Sergio Mayer Mori y La Bea serían su segundo y tercer lugar, respectivamente; no obstante, le afirmó a Malleza que la comediante podría convertirse en la siguiente eliminada y que a Kim Shantal se le caerá la careta muy pronto.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al peón elegido por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Fabiola Campomanes y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

